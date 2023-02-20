GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında gündem olan bir transfere imza attı.
Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında gündem olan bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Galatasaray'ın Zaniolo transferi ses getirirken, usta yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ne Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
- Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Mart'a kadar transfer için izin aldı. Takımlarımızın transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray büyük maliyetli, önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın sessiz sedasız bitirdiği transferler var. Ne diyorsunuz bu gelişmeler için? Transfer gerekli mi?
Galatasaray şu anda puan olarak avantajlı.
Kadroya katılan Nicolo Zaniolo kağıt üzerinde çok başarılı bir transfer olarak gözüküyor ama özellikle yabancı futbolcularda adaptasyon tam bir soru işareti.
Aslında Galatasaray'ın Zaniolo'ya ihtiyacı var mıydı, bu da tartışılır.
Zaniolo kimi kesecek? Icardi mi, Kerem mi, Mertens mi?
Üstelik Galatasaray sadece Türkiye kulvarlarında yarışıyor.
Fenerbahçe'ye gelince, fark onları artık yavaş yavaş kaygılandırıyor.
Hem puan farkı hem de Galatasaray'ın son haftalarda yakaladığı ciddi psikolojik üstünlük var.