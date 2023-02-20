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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak çok konuşulan bir transfere imza atmıştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların yeni dünya yıldızıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:59
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında gündem olan bir transfere imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Galatasaray'ın Zaniolo transferi ses getirirken, usta yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ne Nicolo Zaniolo transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

- Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Mart'a kadar transfer için izin aldı. Takımlarımızın transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray büyük maliyetli, önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın sessiz sedasız bitirdiği transferler var. Ne diyorsunuz bu gelişmeler için? Transfer gerekli mi?

Galatasaray şu anda puan olarak avantajlı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Kadroya katılan Nicolo Zaniolo kağıt üzerinde çok başarılı bir transfer olarak gözüküyor ama özellikle yabancı futbolcularda adaptasyon tam bir soru işareti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Aslında Galatasaray'ın Zaniolo'ya ihtiyacı var mıydı, bu da tartışılır.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Zaniolo kimi kesecek? Icardi mi, Kerem mi, Mertens mi?

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Üstelik Galatasaray sadece Türkiye kulvarlarında yarışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu"

Fenerbahçe'ye gelince, fark onları artık yavaş yavaş kaygılandırıyor.

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