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Dünya capındayız

Galatasaray’ın başarılı ismi Leo Dubois, “Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bu projenin içinde olduğum için mutluyum” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Dünya capındayız

Galatasaray'ın sezon başındaki transferleri yer alan ve ne zaman ihtiyaç olsa çıkıp görevini başarıyla yapan Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımın teklifini ikiletmeden kabul ettiğini söyledi. "Galatasaray'ın bana ilgisini duyar duymaz, hemen gelmek istedim" Fransız yıldız, takım arkadaşlarıyla ilgili, "Dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Kupa kazanmak için geldim ve iyi bir şekilde ilerliyoruz" diye konuştu. İlk kez Fransa dışında görev yaptığını sözlerine ekleyen Leo şöyle konuştu: Bu benim için özel bir macera oldu, sanki özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. 28 yaşıma geldim. Fransa'da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum.


Dubois'dan iNCiLER
"Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan Hocamız birlikte hedefimize ulaşmak için mücadele ediyoruz."


"Sağ ayaklı birisi olarak sağ tarafta oynamayı tercih ederim. Ancak daha önce de sol tarafta oynadım. Bir alışkanlığım var. Benim için çok büyük bir fark yok. Oynadığım zaman hep en iyisini vermeye çalışıyorum."


"Şampiyon olmak için az gol yemek çok önemli. Ancak bununla da bitmiyor, aynı zamanda hücum hattınızın da iyi olması lazım ve bizim her iki tarafımız da iyi şekilde işliyor. Takım olarak biz iyi oynuyoruz."

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