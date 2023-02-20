Haberler Galatasaray Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'e deprem sebebiyle ara verildi. Süper Lig ekipleri verilen arayı iyi değerlendirmek ve gelirleri deprem bölgesine bağışlamak adına hazırlık maçlarını sürdürüyor. Galatasaray ile Alanyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:00
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Alanyaspor ile Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, GS maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.

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