Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı topu depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardı

Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım kampanyalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak, Kerem Aktürkoğlu'nun Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırmaya çıkardı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti.
Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, M. Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti. pic.twitter.com/SIuumuxCD7— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 19, 2023