Haberler Galatasaray Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı topu depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardı

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı topu depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardı

Son dakika Galatasaray haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden deprem sonrası yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırmaya çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 14:35
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı topu depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardı

Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım kampanyalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak, Kerem Aktürkoğlu'nun Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırmaya çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Paulo Dybala transferinde Galatasaray'a dev çalım! Taraftar harekete geçti...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit: "Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama devlet-millet el ele yaralarımızı saracağız!"
Örnek bir kişilik Atsu: Yardımsever ve mütevazı...
Kartal'da N'Koudou çıkmazı! İkna edemediler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın gözdesi Di Maria konuştu! "Avrupa'da..."
Cimbom'da gözler Dybala'da! Serbest kalır maddesi...
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 19 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 19 Şubat?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta? 14:41
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 14:34
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı top açık artırmada! Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı top açık artırmada! 14:33
Rayo Vallecano - Sevilla maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Sevilla maçı saat kaçta? 14:29
Elche - Espanyol maçı saat kaçta? Elche - Espanyol maçı saat kaçta? 14:24
Roma - Hellas Verona maçı saat kaçta? Roma - Hellas Verona maçı saat kaçta? 14:04
Daha Eski
Kartal'da ayrılık bilmecesi! İki isim beklemede Kartal'da ayrılık bilmecesi! İki isim beklemede 14:04
Spezia - Juventus maçı saat kaçta? Spezia - Juventus maçı saat kaçta? 13:59
Salernitana - Lazio maçı saat kaçta? Salernitana - Lazio maçı saat kaçta? 13:55
Fiorentina - Empoli maçı saat kaçta? Fiorentina - Empoli maçı saat kaçta? 13:48
Atalanta - Lecce maçı saat kaçta? Atalanta - Lecce maçı saat kaçta? 13:41
Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı 13:38