Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı topu depremzedeler yararına açık artırmaya çıkardı

Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım kampanyalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak, Kerem Aktürkoğlu'nun Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırmaya çıkardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti.