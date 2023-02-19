Aslan Zakharyan

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'nin ardından Zakharyan'ı da kadrosuna katıyor. Cimbom, Chelsea'nin istediği ama Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle alamadığı 19 yaşındaki orta saha için Dinamo Moskova kulüp yönetimi ile prensip anlaşması sağladı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldız için toplam 11 milyon euro ödeyecek. Bu miktar taksitlere bölünecek ve ilk ödeme de kasım ayında başlayacak. İki kulüp arasındaki anlaşma artık sadece imzaya kaldı. G.Saray Başkan vekili Erden Timur başka teklifler de alan Zakharyan ile görüşüp transferi bitirmeye çalışacak.