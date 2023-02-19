Haberler Galatasaray Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, Alanyaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:27 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:40
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Alanyaspor ile Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, GS maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Galatasaray Roma maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray ile Roma depremzedeler için dostluk maçı oynayacak!
Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi Çağrı Çıtanak annesini depremde kaybetmişti! Yaşadığı acıyı anlattı o satırlar kahretti: "Kimliğimin yarısını kaybettim"
Kartal'da ayrılık bilmecesi! İki isim beklemede
Enner Valencia için şaşırtan karar! 300 bin euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif!
Arsen Zakharyan'ın menajerinden G.Saray sözleri!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 19 Şubat
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 19 Şubat?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa Djilobodji'yi kiraladı Kasımpaşa Djilobodji'yi kiraladı 16:18
F.Bahçe'den Crespo kararı! Anlaşma... F.Bahçe'den Crespo kararı! Anlaşma... 16:14
G.Saray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! G.Saray'dan Alexis Sanchez'e flaş teklif! 16:13
Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Mainz 05 maçı saat kaçta? 16:12
Dortmund - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Dortmund - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 16:07
Union Berlin - Schalke 04 maçı saat kaçta? Union Berlin - Schalke 04 maçı saat kaçta? 16:02
Daha Eski
F.Bahçe'den depremzede çocuklara hediye F.Bahçe'den depremzede çocuklara hediye 15:30
Arsen Zakharyan'ın menajerinden G.Saray sözleri! Arsen Zakharyan'ın menajerinden G.Saray sözleri! 15:24
Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta? Barcelona - Cadiz maçı saat kaçta? 14:41
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 14:34
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı top açık artırmada! Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı top açık artırmada! 14:33
Rayo Vallecano - Sevilla maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Sevilla maçı saat kaçta? 14:29