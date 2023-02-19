Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Alanyaspor ile Galatasaray, 26 Şubat Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, GS maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.