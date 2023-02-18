Yusuf Demir çok çalışıyor

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro'luk yatırımla renklerine bağladığı Yusuf Demir beklenilen seviyeye çıkamamıştı. 19 yaşındaki futbolcu, liglere verilen arada hiç boş durmadı. Sürekli çalıştı. Genç oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girerek daha fazla süre almak istiyor. Buruk da kulübün önemli yatırımını bir an önce kazanmayı hedefliyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ona forma vererek oyuna olan iştahını üst düzeyde tutmayı planlıyor.
Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro'luk yatırımla renklerine bağladığı Yusuf Demir beklenilen seviyeye çıkamamıştı. 19 yaşındaki futbolcu, liglere verilen arada hiç boş durmadı. Sürekli çalıştı. Genç oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girerek daha fazla süre almak istiyor. Buruk da kulübün önemli yatırımını bir an önce kazanmayı hedefliyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ona forma vererek oyuna olan iştahını üst düzeyde tutmayı planlıyor.