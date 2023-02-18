Yardıma devam

Asrın Felaketi'nden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'ın takımı olan Hatayspor ligden çekilmişti. Galatasaray da 'yardım transferi' olarak bu kulüpten Sam Adekugbe'yi renklerine bağlamıştı. Kanadalı sol bek şöyle konuştu: "Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Böyle zamanlarda birlik olmalıyız. Türk insanının nasıl bir araya geldiğini gördüm. Bu harika bir şey. İnsanlara parayla, bağışla, duygusal olarak yardım edebiliriz. Önemli olan kenetlenmek. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz. Lütfen yardımlarınıza devam edin.

ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUM

"Bana bir fırsat transferi sağlandı. Galatasaray'a ve Hatayspor'a teşekkür ediyorum. Benim için hedef G.Saray ile şampiyon olmak ve Hatay'a destek olmak. Bunun için çok çalışacağım. Ama unutmalayım, günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var"

Sam Adekugbe, G.Saray'ın paylaştığı videoda konuşmakta bir hayli zorlandı. 28 yaşındaki oyuncu konuşmaya ara vererek bir süre gözyaşı döktü.