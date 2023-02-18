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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen İtalyan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Inter, sarı-kırmızılı yönetime Romelu Lukaku'nun transferi için mesaj gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Sezon başında yaptığı Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi transferlerle ses getiren Cimbom, ara transfer döneminde de gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemindeki ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Aslan, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

İkinci transferini orta saha bölgesine yapan sarı-kırmızılılar, çok konuşulan bir transfere imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Cimbom, Roma forması giyen dünya yıldızı futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Galatasaray, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ndeki üçüncü takviyesini ise sol bek mevkine yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Aslan, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi nedeniyle ligde çekilen Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Cimbom, Kanadalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

KAP'a yapılan açıklamada Adekugbe'nin satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Inter, Chelsea'den kiraladığı Romelo Lukaku'dan sürekli sorun çıkardığı gerekçesiyle kurtulmaya karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

"LUKAKU İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

İtalyan kulübü, daha önce Belçikalı golcünün durumunu soran Galatasaray'a "Lukaku için görüşmeye hazırız" mesajı gönderdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Konu yönetimde görüşülecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Romelu Lukaku, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Inter ile 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Belçikalı golcü, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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