TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Romelu Lukaku bombası!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında yaptığı Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi transferlerle ses getiren Cimbom, ara transfer döneminde de gaza bastı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemindeki ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.
Aslan, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da kaydedildi.
İkinci transferini orta saha bölgesine yapan sarı-kırmızılılar, çok konuşulan bir transfere imza attı.
Cimbom, Roma forması giyen dünya yıldızı futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ndeki üçüncü takviyesini ise sol bek mevkine yaptı.
Aslan, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi nedeniyle ligde çekilen Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi transfer etti.
Cimbom, Kanadalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
KAP'a yapılan açıklamada Adekugbe'nin satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu belirtildi.
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Inter, Chelsea'den kiraladığı Romelo Lukaku'dan sürekli sorun çıkardığı gerekçesiyle kurtulmaya karar verdi.
"LUKAKU İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
İtalyan kulübü, daha önce Belçikalı golcünün durumunu soran Galatasaray'a "Lukaku için görüşmeye hazırız" mesajı gönderdi.
Konu yönetimde görüşülecek.
Romelu Lukaku, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Inter ile 12 maça çıktı.
Belçikalı golcü, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Lukaku'nun Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro.