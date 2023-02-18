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Muslera'dan Galatasaray'lı taraftarları sevindirecek haber!

Trabzonspor maçının 85. dakikasında sakatlık geçiren Muslera Antalya kampında kendini denemek istiyor. Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiği ve deneyimli kalecinin 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:15
MUSLERA'DAN HABER VAR!

Tedavisini hiç aksatmadı ve kendisine verilen programa harfiyen uydu.

MUSLERA'DAN HABER VAR!

Bu da deneyimli kalecinin sahalara dönüşünü biraz daha öne çekebilir.

MUSLERA'DAN HABER VAR!

36 yaşındaki tecrübeli eldiven doktorların da onay vermesi durumunda kendisini Antalya kampında denemek istiyor. Muslera'nın bu talebine rağmen sarı-kırmızılı kalecinin Antalya kampında yer alıp almamasına sağlık heyeti karar verecek.

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