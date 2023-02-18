Muslera'dan Galatasaray'lı taraftarları sevindirecek haber!

Muslera, Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
Muslera, Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği mücadelenin 85. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
Muslera'nın sakatlıktan dönüş süresi 6-8 hafta olarak açıklanmıştı.
G.SARAY'DA GÜNDEM STOPER! İŞTE O İSİM
Muslera'nın ayağında kanama ve kısmı çökme meydana gelmişti.
Tedavisini hiç aksatmadı ve kendisine verilen programa harfiyen uydu.
Bu da deneyimli kalecinin sahalara dönüşünü biraz daha öne çekebilir.
36 yaşındaki tecrübeli eldiven doktorların da onay vermesi durumunda kendisini Antalya kampında denemek istiyor. Muslera'nın bu talebine rağmen sarı-kırmızılı kalecinin Antalya kampında yer alıp almamasına sağlık heyeti karar verecek.
Galatasaray, Muslera'nın hızla iyileşmesi üzerine kaleci transferini erteleme kararı aldı. Muslera dönene kadar kalede Okan Kocuk görev yapacak.