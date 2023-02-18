Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçı yapacak

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında toplanacak olan bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenari reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesine yer verildi.

26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında toplanacak olan bilet, TV8 yayın reklam ve saha kenari reklam gelirlerinin tamamı, depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. pic.twitter.com/Ay7Gw6trXp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2023