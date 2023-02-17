TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, işi şansa bırakmak istemiyor.
Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, işi şansa bırakmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda kupayı kaldırıp şampiyonluğa uzanmanın peşinde.
Cimbom, transfer görüşmelerinde de hız kazandı.
Devre arasında Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray, bir isme daha gözünü dikti.
Sarı-kırmızılı ekibin hedefindeki isim Angel Di Maria.
Yıldız oyuncunun bonservisi Juventus'ta bulunuyor.
Ancak İtalyan kulübü, gerçekleştirdiği birçok transferde usülsüzlük yaptığı için puan silme cezası aldı.
Bundan ötürü ligin üst sıralarından uzaklaşan Juventus, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir.
Arjantinli oyuncu ise özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.
Di Maria'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.
Juventus ise oyuncuyu kaybetmek istemiyor.
Aslan, oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Di Maria'nın yakın arkadaşı olan Luciano Nakis, Galatasaray ve Arjantinli oyuncu hakkında konuştu.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği haberde; Nakis yaptığı açıklamalarda, "Galatasaray Di Maria'yı isteyebilecek bir kulüp.
Tüm dünyada tanınan çok büyük bir kulüp.
Ayrıca onunla birlikte oynayan Juan Mata ve Mauro Icardi de var.
Türkiye'de çok tutkulu hayranlarıyla mutlu olacağını düşünüyorum.
Galatasaray'da oynama ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum." dedi.
Yıldız isim kariyerini altyapısından çıktığı Rosario Central'da bitirmek istiyor.
Oyuncu ile Flamengo da ilgileniyor.