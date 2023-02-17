Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, bir dünya yıldızına daha gözünü dikti. Juventus forması giyen Angel Di Maria'ı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın yakın arkadaşı Luciano Nakis, Di Maria'nın Galatasaray'a gelme ihtimaliyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 19:01
TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, işi şansa bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda kupayı kaldırıp şampiyonluğa uzanmanın peşinde.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Cimbom, transfer görüşmelerinde de hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Ancak İtalyan kulübü, gerçekleştirdiği birçok transferde usülsüzlük yaptığı için puan silme cezası aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Bundan ötürü ligin üst sıralarından uzaklaşan Juventus, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Arjantinli oyuncu ise özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Di Maria'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Juventus ise oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Aslan, oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Di Maria'nın yakın arkadaşı olan Luciano Nakis, Galatasaray ve Arjantinli oyuncu hakkında konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği haberde; Nakis yaptığı açıklamalarda, "Galatasaray Di Maria'yı isteyebilecek bir kulüp.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Tüm dünyada tanınan çok büyük bir kulüp.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Ayrıca onunla birlikte oynayan Juan Mata ve Mauro Icardi de var.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Türkiye'de çok tutkulu hayranlarıyla mutlu olacağını düşünüyorum.

TRANSFER HABERLERİ - Di Maria'nın arkadaşından Galatasaray itirafı! "Gelme ihtimali..."

Galatasaray'da oynama ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum." dedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı
Sneijder'den depremzedelere yardım projesi!
Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?
Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023?
Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa Mickael Malsa ile anlaştı! Kasımpaşa Mickael Malsa ile anlaştı! 20:19
İngiliz devi Neymar için görüşmelere başladı! İngiliz devi Neymar için görüşmelere başladı! 20:02
Borussia Dortmund'dan anlamlı davranış Borussia Dortmund'dan anlamlı davranış 19:51
Arkadaşından G.Saray itirafı! "Gelme ihtimali..." Arkadaşından G.Saray itirafı! "Gelme ihtimali..." 19:01
Oyuncaklar depremzedelere ulaştı! Oyuncaklar depremzedelere ulaştı! 18:59
Antalya'ya Burundili orta saha! Antalya'ya Burundili orta saha! 18:56
Daha Eski
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi 18:49
Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu 18:32
Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı 18:26
Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek 18:22
Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı 18:17
Samsunspor Bennasser'i transfer etti! Samsunspor Bennasser'i transfer etti! 18:10