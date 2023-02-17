Haberler Galatasaray Torreira'ya zam yolda

Torreira'ya zam yolda

Lucas Torreira, bu sezon gösterdiği performansla İtalya başta birçok takımla anılırken bu durum Galatasaray'ı harekete geçirdi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Uruguaylı oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı- kırmızılı ekip, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak. 27 yaşındaki futbolcunun 2 milyon 750 bin euro'luk ücretine zam yapılacak ve sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Torreira'ya zam yolda
Lucas Torreira, bu sezon gösterdiği performansla İtalya başta birçok takımla anılırken bu durum Galatasaray'ı harekete geçirdi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Uruguaylı oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı- kırmızılı ekip, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak. 27 yaşındaki futbolcunun 2 milyon 750 bin euro'luk ücretine zam yapılacak ve sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.
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