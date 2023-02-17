Torreira'ya zam yolda

Lucas Torreira, bu sezon gösterdiği performansla İtalya başta birçok takımla anılırken bu durum Galatasaray'ı harekete geçirdi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Uruguaylı oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı- kırmızılı ekip, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak. 27 yaşındaki futbolcunun 2 milyon 750 bin euro'luk ücretine zam yapılacak ve sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.
LucasTorreira, bu sezon gösterdiği performansla İtalya başta birçok takımla anılırken bu durum Galatasaray'ı harekete geçirdi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Uruguaylı oyuncuyu kaybetmek istemeyen sarı- kırmızılı ekip, Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme imzalayacak. 27 yaşındaki futbolcunun 2 milyon 750 bin euro'luk ücretine zam yapılacak ve sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.