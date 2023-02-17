Haberler Galatasaray Pulisic'te yeni gelişme

Pulisic'te yeni gelişme

Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasının Mart ayına kaydırılmasından sonra Galatasaray, Pulisic için yeniden devreye girdi. Mart ayında TFF'nin belirleyeceği takvime göre ABD'li oyuncuya teklif yapılması kararı verildi. Buna karşılık oyuncu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin, Joao Felix'in bonservisine karşılık Atletico Madrid'e Pulisic'i teklif etmeye hazırlandığı haberleri gelmeye başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 06:50
Pulisic'te yeni gelişme
Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasının Mart ayına kaydırılmasından sonra Galatasaray, Pulisic için yeniden devreye girdi. Mart ayında TFF'nin belirleyeceği takvime göre ABD'li oyuncuya teklif yapılması kararı verildi. Buna karşılık oyuncu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin, Joao Felix'in bonservisine karşılık Atletico Madrid'e Pulisic'i teklif etmeye hazırlandığı haberleri gelmeye başladı.
DİĞER
Devlet millet el ele! Selma Türkeş ve Süleyman Orakçıoğlu: Durmak yok yardımlara devam
"Evet, o gün bugün" diyerek paylaştı! Nusret Gökçe'den depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağış: "Haydi Türkiye'm..."
Cimbom'dan Icardi planı! PSG'ye yapılacak teklif hazır
Kartal'ın Quaresma teklifi belli oldu! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Zambiyalı golcü için nabız yokladı
Cimbom'dan Icardi planı! PSG'ye yapılacak teklif hazır
Ankara iftar saati 17 Şubat 2023
İstanbul iftar vakti 17 Şubat 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (17 Şubat Cuma)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! 01:41
O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! O koreografisi tüm dünyada ses getirdi! 01:40
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:14
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:12
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 01:07
Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! 01:07
Daha Eski
Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! Juventus - Nantes mücadelesinde kazanan yok! 01:06
İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 01:06
Adekugbe resmen G.Saray'da! İşte sözleşme detayları Adekugbe resmen G.Saray'da! İşte sözleşme detayları 00:52
Büyükekşi'den "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası açıklaması! Büyükekşi'den "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası açıklaması! 00:52
Abdullah Avcı: Türkiye'nin takımı olduk Abdullah Avcı: Türkiye'nin takımı olduk 00:52
Trabzonspor Basel'i mağlup etti! Trabzonspor Basel'i mağlup etti! 00:52