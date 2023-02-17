Pulisic'te yeni gelişme

Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasının Mart ayına kaydırılmasından sonra Galatasaray, Pulisic için yeniden devreye girdi. Mart ayında TFF'nin belirleyeceği takvime göre ABD'li oyuncuya teklif yapılması kararı verildi. Buna karşılık oyuncu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin, Joao Felix'in bonservisine karşılık Atletico Madrid'e Pulisic'i teklif etmeye hazırlandığı haberleri gelmeye başladı.
Depremfelaketi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasının Mart ayına kaydırılmasından sonra Galatasaray, Pulisic için yeniden devreye girdi. Mart ayında TFF'nin belirleyeceği takvime göre ABD'li oyuncuya teklif yapılması kararı verildi. Buna karşılık oyuncu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin, Joao Felix'in bonservisine karşılık Atletico Madrid'e Pulisic'i teklif etmeye hazırlandığı haberleri gelmeye başladı.