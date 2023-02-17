İşbaşı yapıyor

Galatasaray, aradığı sol beki Atakaş Hatayspor'da buldu. Sarı-kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Güney ekibinden Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun bedelinin ise 1 milyon 200 bin euro olduğu öğrenildi. Galatasaray yarın Florya'da lig hazırlıklarına start verecek ve dün sağlık kontrolünden geçen Adekugbe de takımdaki yerini alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre sezon sonuna kadar yerli statüsünde oynayacak.

İLK KANADALI

28 yaşındaki sol beki Beşiktaş da istiyordu ancak oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sam Adekugbe, sarı kırmızılı kulüp tarihindeki ilk Kanadalı oyuncu olacak.

28

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atakaş Hatayspor'da 19 maçta görev yaptı. Milli takım formasıyla 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı, 4 de asist yaptı.