GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Sam Adekugbe'yi de kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevirildi.
Aslan, orta sahaya bir takviye yapmak için harekete geçmişti.
Cimbom, Dinamo Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki Zakharyan'ı kadrosuna katmak için oyuncu ile temas kurdu.
İLK TEKLİFİ REDDETTİ
Ancak; futbolcu Aslan'dan gelen ilk teklife olumsuz yanıt verdi.
8 MİLYON EURO + BONUSLAR
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde listeye dahil edilen Zakharyan'ın transferi için kulübü Dinamo Moskova'ya ise 8 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu.
Moskova ekibi, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle futbolcusunu 5 büyük lige göndermeye sıcak bakmıyor.
Bilindiği üzere İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea de Zakharyan'ın sürecini çok yakından takip ediyor ve oyuncuyla ilgileniyordu.
DINAMO MOSKOVA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlenen Zakharyan konusunda Rus ekibi Dinamo Moskova daha ılımlı bir transfer politikası yürütme kararı aldı.
Dinamo Moskova, futbolcunun Galatasaray'a transferine daha sıcak bakmaya başladı.
TRANSFER DÖNEMİ UZARSA İMZALAR ATILACAK
Takvim'in haberine göre; Cimbom, TFF'nin başvurusu sonrası transfer dönemi 5 Mart tarihine kadar uzatılırsa Zakharyan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katacak.
Fakat; gerekli onay gelmez ve transfer süresi uzamazsa srı-kırmızılılar oyuncu ile yeni sezon için şimdiden anlaşma yapmayı planlıyor.
Arsen Zakharyan, kariyerine Akron Konoplev'de başlamış daha sonra da Akademia Dinamo'da futbol hayatına devam etmişti.
Dinamo Moskova'nın altyapısında dikkatleri çeken futbolcu, yükselişe geçen genç futbolculardan biri durumunda.
1.82 boyundaki Zakharyan, 10 numara, orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor.
Futbolcunun, kulübü Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.
2021-22 sezonunda 34 maçta 9 gol 6 asistlik katkı vererek Dinamo Moskova'nın parlayan yıldızlarından biri olan Zakharyan, bu sezon da 22 karşılaşmada 1762 dakika süre aldı ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Zakharyan kariyeri adına en parlak dönemini 2020-21 sezonunda 28 maçta 11 gol 3 asist yaparak yaşamıştı.