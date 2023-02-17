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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Arsen Zakharyan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 18:26
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Sam Adekugbe'yi de kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Aslan, orta sahaya bir takviye yapmak için harekete geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Cimbom, Dinamo Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki Zakharyan'ı kadrosuna katmak için oyuncu ile temas kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak; futbolcu Aslan'dan gelen ilk teklife olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

8 MİLYON EURO + BONUSLAR

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde listeye dahil edilen Zakharyan'ın transferi için kulübü Dinamo Moskova'ya ise 8 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Moskova ekibi, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle futbolcusunu 5 büyük lige göndermeye sıcak bakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Bilindiği üzere İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea de Zakharyan'ın sürecini çok yakından takip ediyor ve oyuncuyla ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

DINAMO MOSKOVA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlenen Zakharyan konusunda Rus ekibi Dinamo Moskova daha ılımlı bir transfer politikası yürütme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Dinamo Moskova, futbolcunun Galatasaray'a transferine daha sıcak bakmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

TRANSFER DÖNEMİ UZARSA İMZALAR ATILACAK

Takvim'in haberine göre; Cimbom, TFF'nin başvurusu sonrası transfer dönemi 5 Mart tarihine kadar uzatılırsa Zakharyan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Fakat; gerekli onay gelmez ve transfer süresi uzamazsa srı-kırmızılılar oyuncu ile yeni sezon için şimdiden anlaşma yapmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Arsen Zakharyan, kariyerine Akron Konoplev'de başlamış daha sonra da Akademia Dinamo'da futbol hayatına devam etmişti.
Dinamo Moskova'nın altyapısında dikkatleri çeken futbolcu, yükselişe geçen genç futbolculardan biri durumunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

1.82 boyundaki Zakharyan, 10 numara, orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Futbolcunun, kulübü Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

2021-22 sezonunda 34 maçta 9 gol 6 asistlik katkı vererek Dinamo Moskova'nın parlayan yıldızlarından biri olan Zakharyan, bu sezon da 22 karşılaşmada 1762 dakika süre aldı ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Arsen Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı

Zakharyan kariyeri adına en parlak dönemini 2020-21 sezonunda 28 maçta 11 gol 3 asist yaparak yaşamıştı.

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