Erce listeye alındı

Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın arayışları devam ediyor. Günay Güvenç'in tercihini Kasımpaşa'da yana kullanmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin, Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler'i listesine aldığı öğrenildi.
Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın arayışları devam ediyor. Günay Güvenç'in tercihini Kasımpaşa'da yana kullanmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin, Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler'i listesine aldığı öğrenildi.