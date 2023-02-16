TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu.
Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu.
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ile anlaşan Günay'ın ardından alternatif bir isme yöneldi.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, ligden çekilen bir diğer takım olan Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı.
Erce Kardeşler, bu sezon Hatayspor formasıyla toplamda 21 Süper Lig müsabakasına çıktı.
Bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapattı.
Tecrübeli eldivenin Hatayspor'la olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.
ERCE KARDEŞLER KİMDİR?
14 Mart 1994 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Çanakkale Dardanel, Oyak Renaultspor, Yeşil Bursa, Altınordu, Gümüşordu Spor, Trabzonspor ve Hatayspor formaları giydi.
Kaleci olarak görev yapan Erce'nin boyu 1.84 cm....
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Erce Kardeşler, aynı zamanda hakem Arda Kardeşler'in de kardeşi.
Deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri ise 375 bin euro...