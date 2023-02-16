Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep ve Hatay'ın futbol takımları Süper Lig'den çekilmişti. Bu takımların oyuncuları için transfer kolaylığı sağlandı. Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in bir başka Süper Lig ekibiyle anlaşmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki yeni isim de belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 12:24
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ile anlaşan Günay'ın ardından alternatif bir isme yöneldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, ligden çekilen bir diğer takım olan Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Erce Kardeşler, bu sezon Hatayspor formasıyla toplamda 21 Süper Lig müsabakasına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Tecrübeli eldivenin Hatayspor'la olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

14 Mart 1994 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Sırasıyla Çanakkale Dardanel, Oyak Renaultspor, Yeşil Bursa, Altınordu, Gümüşordu Spor, Trabzonspor ve Hatayspor formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Kaleci olarak görev yapan Erce'nin boyu 1.84 cm....

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray kaleci transferinde gündemine Erce Kardeşler'i aldı!

Erce Kardeşler, aynı zamanda hakem Arda Kardeşler'in de kardeşi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adı G.Saray ile anılıyordu! Günay'ın yeni takımı belli oldu
G.Saraylı sporculardan anlamlı hareket! Özbek açıkladı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI | Kandile özel resimli, dualı cuma mesajları - Kandil ve cuma mesajları bir arada Facebook, Whatsapp, Instagram
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (16 Şubat)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ekrem Memnun'dan anlamlı hareket Ekrem Memnun'dan anlamlı hareket 13:20
Thiam depremzedeler için imzalı formalarını bağışladı Thiam depremzedeler için imzalı formalarını bağışladı 13:17
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye teşekkür Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye teşekkür 13:13
Kartal'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanıyor Kartal'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralanıyor 12:41
Sporting - Midtjylland maçı saat kaçta? Sporting - Midtjylland maçı saat kaçta? 12:33
Depremzede Mehmet Akif Jesus ve futbolcularla buluştu! Depremzede Mehmet Akif Jesus ve futbolcularla buluştu! 12:31
Daha Eski
Juventus - Nantes maçı saat kaçta? Juventus - Nantes maçı saat kaçta? 12:30
Sevilla - PSV maçı saat kaçta? Sevilla - PSV maçı saat kaçta? 12:27
Aslan Hatayspor'dan o ismi de gündemine aldı! Aslan Hatayspor'dan o ismi de gündemine aldı! 12:23
Bayer Leverkusen - Monaco maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Monaco maçı saat kaçta? 12:23
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 12:11
Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı açıklandı 12:08