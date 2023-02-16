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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesi ile ilgili önemli karar aldı. İşte detaylar... | GS TRANSFER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:24
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı hamlelerle iddialı bir takım oluşturmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Cimbom, Dursun Özbek önderliğinde birçok yıldızı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Cimbom, Torreira'yı İngiliz ekibinden 6 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Galatasaray, Torreira ile 2026 yılına kadar kontrat imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Uruguaylı futbolcu bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

27 yaşındaki orta saha bu sezon 21 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Takımına büyük katkı veren Torreira bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Yönetimin performansından çok memnun olduğu Torreira ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Sarı kırmızılıların, yıldız orta sahanın sözleşmesini uzatmak ve iyileştirmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Cimbom, Torreira'nın 2026 yılına kadar olan kontratını 2027'ye kadar uzatmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

KARİYERİ ÖNEMLİ TAKIMLARDA GEÇTİ!

1.66 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Torreira futbol kariyerinde Arsenal, Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımlarda forma giymişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Torreira ülke milli takımında ise 40 müsabakada ter döktü.

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