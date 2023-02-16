TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Lucas Torreira hamlesi! Sözleşmesi...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı hamlelerle iddialı bir takım oluşturmuştu.
Cimbom, Dursun Özbek önderliğinde birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar sezon başında yaptığı hamlelerle iddialı bir takım oluşturmuştu.
Cimbom, Dursun Özbek önderliğinde birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Aslan Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Juan Mata gibi önemli isimleri transfer etti.
Galatasaray ara transfer döneminde ise Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.
Öte yandan sarı kırmızılıların sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili önemli bir haber geldi.
Galatasaray, Torreira ile 2026 yılına kadar kontrat imzalamıştı.
Uruguaylı futbolcu bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu.
27 yaşındaki orta saha bu sezon 21 maçta görev aldı.
Takımına büyük katkı veren Torreira bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.
Yönetimin performansından çok memnun olduğu Torreira ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladı.
Sarı kırmızılıların, yıldız orta sahanın sözleşmesini uzatmak ve iyileştirmek istediği belirtildi.
Cimbom, Torreira'nın 2026 yılına kadar olan kontratını 2027'ye kadar uzatmayı hedefliyor.
KARİYERİ ÖNEMLİ TAKIMLARDA GEÇTİ!
1.66 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Torreira futbol kariyerinde Arsenal, Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımlarda forma giymişti.
Torreira ülke milli takımında ise 40 müsabakada ter döktü.