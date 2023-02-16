SON DAKİKA | Galatasaray Sam Adekugbe transferini açıkladı!

Galatasaray, Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı sol bek, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.



Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda; Adekugbe'nin satın alma opsiyonunun 1 milyon euro olduğu ifade edildi.



KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.



"BERABERKEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Sam Adekugbe transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz." Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz, kalbimizdesiniz! Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimizde, afet bölgesine yapacağınız yardımlarınızı bekliyoruz." dedi.