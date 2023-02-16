Haberler Galatasaray Maaşlarını gönderdiler

Maaşlarını gönderdiler

Yardım çağrısını yineleyen Dursun Özbek, Galatasaraylı oyuncuların aylık maaşlarını yardım kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Maaşlarını gönderdiler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesine yaklaşık 80 tırlık yardım ulaştırdıklarını ve artık 3. faza geçtiklerini söyledi. Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özbek, "Yardımsever herkes, yapabileceklerini artırarak devam ettirmesi gerek. Artık 3. faza geçiyoruz. Konteyner kentin kurulumuna başladık. Sosyal ihtiyaçlar giderek artıyor. Bence iş yeni başlıyor. Bunun idrakinde olalım" diye konuştu. Herkes gibi sporcuların da çok etkilendiğini kaydeden Başkan, "Gaziantep'te Hatay'da birlikte futbol oynadıkları kişilerin ne çektiğini, neler yaşadığını biliyorlar. Bazı futbolcularımız maaşlarının deprem bölgesine ulaşması için kampanyaya bağışladı. Bunun büyüyeceğini düşünüyorum" dedi. Deprem bölgesi için 500 konteyner hedefi koyduklarını ancak bakanın talebiyle bunu bin konteynere çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

AFAD İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Sürecin başından beri AFAD ile iş birliği içinde olduklarını dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Devletimiz büyük bir çaba sarf ediyor. Yaraların sarılması için büyük bir faaliyet var. AFAD, bölgeye en süratli desteği vermek için elinden geleni yapıyor. Bizim de onlara yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

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