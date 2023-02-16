Günay Güvenç sırada

Galatasaray, depremden etkilenen iki ekip Hatayspor ve Gaziantep FK'dan 2 oyuncu transfer ederek kulüpleri maddi olarak rahatlatmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor'la birlikte Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç'le de ilgileniyor. Günay'ın transferi için de görüşmeler devam ediyor ve kısa sürede transferin tamamlanması bekleniyor.
Galatasaray, depremden etkilenen iki ekip Hatayspor ve Gaziantep FK'dan 2 oyuncu transfer ederek kulüpleri maddi olarak rahatlatmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor'la birlikte Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç'le de ilgileniyor. Günay'ın transferi için de görüşmeler devam ediyor ve kısa sürede transferin tamamlanması bekleniyor.