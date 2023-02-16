Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi.
Galatasaray, Kaan Ayhan sonrası dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sol bek bölgesine de takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi Hatayspor'da buldu.
Cimbom, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Akdeniz ekibinin sol beki Sam Adekugbe ile anlaşma sağladı.
Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo transferlerini bitiren, Sam Adekugbe için de geri sayıma geçen Galatasaray'dan bir transfer hamlesi daha geldi.
PAPY DJILOBODJI LİSTEYE ALINDI
Sarı-kırmızılılar, Hatayspor gibi ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'da forma giyen Papy Djilobodji'yi gündemine aldı.
ANKARAGÜCÜ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR
Fransız basınında yer alan haberlerde Senegalli stoperle Ankaragücü ve Trabzonspor'un da ilgilendiği vurgulandı.
Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası aynı takımda forma giyen kaleci Günay Güvenç'i gündemine aldığı ancak Muslera'nın beklenenden erken dönecek olması sebebiyle transferden vazgeçildiği öğrenildi.
31 yaşındaki kalecinin Kasımpaşa ile anlaştığı öğrenildi.
Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK ile 21 maça çıktı.Tecrübeli stoper, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
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