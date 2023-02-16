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Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Hatayspor forması giyen Kanadalı sol bek Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:42
Mert Kılıç
Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Milli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray, Kaan Ayhan sonrası dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Sol bek bölgesine de takviye yapmak isteyen Aslan, aradığı ismi Hatayspor'da buldu.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

ANKARAGÜCÜ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlerde Senegalli stoperle Ankaragücü ve Trabzonspor'un da ilgilendiği vurgulandı.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası aynı takımda forma giyen kaleci Günay Güvenç'i gündemine aldığı ancak Muslera'nın beklenenden erken dönecek olması sebebiyle transferden vazgeçildiği öğrenildi.

Gaziantep FK'dan Galatasaray'a sürpriz takviye! Transferi böyle duyurdular

31 yaşındaki kalecinin Kasımpaşa ile anlaştığı öğrenildi.

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