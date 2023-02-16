Bensu, Terim ile görüştü

Asrın felaketinde Hatay'da enkazdan çıkartılan 8 yaşındaki Galatasaray taraftarı Bensu Kural, Fatih Terim ile telefonda bir araya geldi. Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Terim'e kendisini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise geçmiş olsun dileklerini ileterek "Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim kendine çok iyi bak bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı.
Asrın felaketinde Hatay'daenkazdan çıkartılan8 yaşındaki Galatasaray taraftarıBensu Kural, Fatih Terim ile telefondabir araya geldi. Görüşme sırasındaoldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu,Terim'e kendisini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu dilegetirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise geçmiş olsun dilekleriniileterek "Geçmişteki bu kötü anıyı geridebırakacaksın ayrıca iyileştiğindeseni buraya bekliyorum ve maça götüreceğimbu arada takımın imzalıbir formasını da hediye edeceğimkendine çok iyi bak bir an önceiyileş" ifadelerini kullandı.