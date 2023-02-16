Haberler Galatasaray Bensu, Terim ile görüştü

Bensu, Terim ile görüştü

Asrın felaketinde Hatay'da enkazdan çıkartılan 8 yaşındaki Galatasaray taraftarı Bensu Kural, Fatih Terim ile telefonda bir araya geldi. Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Terim'e kendisini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise geçmiş olsun dileklerini ileterek "Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim kendine çok iyi bak bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Bensu, Terim ile görüştü
Asrın felaketinde Hatay'da enkazdan çıkartılan 8 yaşındaki Galatasaray taraftarı Bensu Kural, Fatih Terim ile telefonda bir araya geldi. Görüşme sırasında oldukça heyecanlı anlar yaşayan minik Bensu, Terim'e kendisini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise geçmiş olsun dileklerini ileterek "Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim kendine çok iyi bak bir an önce iyileş" ifadelerini kullandı.
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