Adı Galatasaray ile anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği arttı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği arttı.
Sarı-kırmızılılar kış transfer dönemindeki ilk takviyesini savunma hattına yaptı.
Aslan, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Yönetim, Kaan Ayhan takviyesi sonrası dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.
Galatasaray, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo transferleri sonrası sol bek bölgesini de güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kaleci transferi de gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'i gündemine almıştı.
Galatasaray'a imza atacağı konuşulan Günay'ın yeni takımı belli oldu.
KASIMPAŞA'YA GİDİYOR
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'te mutlu sona ulaştı.
İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep ile anlaşmaya vardı.
Günay Güvenç, bu sezon Gaziantep FK formasıyla 23 maça çıktı.
Deneyimli eldiven, kalesinde 31 gol gördü.
Günay'ın Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro.