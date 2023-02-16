31 Mayıs sıkıntısı

Deprem faciası nedeniyle lige 1 aylık bir verildi. TFF'nin bu süreçte ligi Mayıs sonunda bitirmek için hafta içine maç koyarak yeni bir fikstür hazırlaması bekleniyor. Aksi durumda ise ligin Haziran ayına sarkma ihtimali var. Böyle bir durumda sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde bitecek oyuncuların durumları kafa karıştıracak. Bu isimler arasında Galatasaray'dan İcardi de yer alıyor ve sarı-kırmızılıların gözü TFF'de...
Depremfaciası nedeniyle lige 1 aylık bir verildi. TFF'nin bu süreçte ligi Mayıs sonunda bitirmek için hafta içine maç koyarak yeni bir fikstür hazırlaması bekleniyor. Aksi durumda ise ligin Haziran ayına sarkma ihtimali var. Böyle bir durumda sözleşmeleri 31 Mayıs tarihinde bitecek oyuncuların durumları kafa karıştıracak. Bu isimler arasında Galatasaray'dan İcardi de yer alıyor ve sarı-kırmızılıların gözü TFF'de...