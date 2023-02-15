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Süper Lig’in en pahalısı Zaniolo

Nicolo Zaniolo'nun transferinin ardından Süper Lig'in en değerli oyuncular sıralaması da değişti. Sarı-kırmızılı ekibin, 15 milyon Euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu, Türkiye'nin en değerli futbolcusu oldu. Zaniolo'nun 30 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunuyor. Piyasa değeri sıralamasında ikinci sırayı yine Galatasaray'dan Mauro İcardi alırken onu Fenerbahçe'den Szalai, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve yine Galatasaray'dan Lucas Torreira takip etti. Nelsson 14, Kerem ise 13 milyon euro'luk değeri ile yine üst sıralarda kendine yer bulmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Süper Lig’in en pahalısı Zaniolo
Nicolo Zaniolo'nun transferinin ardından Süper Lig'in en değerli oyuncular sıralaması da değişti. Sarı-kırmızılı ekibin, 15 milyon Euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu, Türkiye'nin en değerli futbolcusu oldu. Zaniolo'nun 30 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunuyor. Piyasa değeri sıralamasında ikinci sırayı yine Galatasaray'dan Mauro İcardi alırken onu Fenerbahçe'den Szalai, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve yine Galatasaray'dan Lucas Torreira takip etti. Nelsson 14, Kerem ise 13 milyon euro'luk değeri ile yine üst sıralarda kendine yer bulmayı başardı.
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