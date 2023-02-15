G.Saray'a bir star daha

Bir yandan deprem bölgesine yardım için seferberlik ilan eden Galatasaray bir yandan da lig hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında Mauro İcardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira gibi dev isimleri transfer eden Cimbom'un durmaya niyeti yok. Son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu alan sarı-kırmızılı ekibin yeni hedefi Chelsea'de forma giyen Christian Pulisic... Dursun Özbek yönetimi, Pulisic'in menajeri ile görüşme gerçekleştirecek. Bunun için taraflardan randevu talep edildi. Uygun şartların oluşması durumunda Pulisic, sarıkırmızılılara katılacak.



60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



18 Eylül 1998 doğumlu Christian Pulisic, yeteneği ile dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. Gösterdiği performans ile beğeni toplayan ABD'li yıldız, futbola ABD'nin Pennsylvania Classics takımında başladı. Borussia Dortmund'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve dünyanın ilgisini çeken genç sağ kanat, 2019 yılında Premier Lig'den Chelsea'ye 64 milyon Euro gibi rekor sayılabilecek bir bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Geçen sezon devre arasında eski takımı Borussia Dormund'a kiralanan 24 yaşındaki Christian Pulisic, bu sezon da Galatasaray'ın gündeminde...



Sakatlığı nedeniyle 5 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen genç yıldızın, eskisinden dahaiyi bir şekilde sahalaradönmek için çalıştığı ifade edildi.



Bu sezon Chelsea forması ile 21 karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki sağ kanat 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Pulisic, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.