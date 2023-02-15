Galatasaraylı sporculardan depremzedeler için anlamlı hareket! Dursun Özbek açıkladı

"GENÇ ÇOCUĞA 'FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞIMIZ SON MAÇA DAVET EDİYORUM' DEDİM"
Bu dönemde duygusal olayların da yaşadığını aktaran Dursun Özbek, "Dün Fatih Demircan kardeşim 'Depremde kazaya uğraşmış, iki ayağını kaybetmiş hastanede olan bir kardeşimiz senle konuşmak istiyor' dedi. 'Bağlanalım' dedim. O anda duygusallığı tarif etmek mümkün değil. 13-14 yaşlarında genç bir çocuk, yatağında yatıyor, üzerinde Galatasaray forması, diyor ki bana, "Başkanım, beni aradın öyle mutlu oldum ki bütün acılarımı unuttum'. Ne istersin benden dedim. 'Başkanım beni bir maça davet. Protezlerimi takmak için İstanbul'a geleceğim' dedi. 'Fenerbahçe ile oynayacağımız son maça davet ediyorum' dedim. Gözlerin yaşan gelerek çocuk, mutluluk ifadesinde bulunuyor. Galatasaray'ın nasıl bir değer olduğunu, Galatasaraylılığın ne demek olduğunu en iyi anlatan ifadeler onlardır bence" ifadelerini kullandı.