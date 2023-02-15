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Galatasaray'da Icardi belirsizliği!

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem futbol takvimini de etkilemiş, tüm müsabakalar iki defa ertelenmişti. Ligin 24. haftası mart ayı başına kaldı ve dolayısıyla maç takvimi uzadı. Son maçların haziran ayına sarkması beklenirken dikkatler sözleşmesi mayıs ayında bitecek futbolculara çekildi. Galatasaray Fenerbahçe derbisine Icardi, Mertens, Rashica, Mata ve Gomis gibi yıldızlarından yoksun çıkabilir..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:12
Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem tüm spor müsabakalarını etkiledi ve Süper Lig maçları dahil tüm ligler ertelendi. Takvim'in haberine göre; TFF, lig maçlarının mart ayının başında başlayacağını açıklayınca ligin haziran ayına uzama ihtimali belirdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

SON MAÇLARI DERBİ OLABİLİR
Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı. Ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak ve karşılaşma ligin 37. haftasında NEF Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma olacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

PANDEMİ SEZONU KORKUSU
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda 15 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da camia takımın bu serisinin sona ermesinden endişe ediyor. Sarı-kırmızılı takım 2019-2020 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra koronavirüs algını başlamış 2-2 sona eren Sivasspor karşılaşmasından sonra oynanan Beşiktaş derbisine seyirciler alınmamıştı. Galatasaray o maçla başlayarak ritmini kaybetmiş ve ligde üst üste 8 maçından galibiyet alamayarak şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'da Icardi ile birlikte 8 futbolcunun sözleşmesi 31 mayıs'ta bitiyor. Arjantinli yıldız forvet, takımı PSG'nin istemesi halinde Fransa'ya geri dönmek durumunda kalabilir

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

ONYEKURU'DA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI
Bu durum, Galatasaray'ın daha önce Onyekuru transferinde de başına gelmişti ve koronavirüs salgını sebebiyle haziran ayına sarkan ligde takımı Monaco Onyekuru'yu geri çağırmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

GALATASARAY GOLCÜ SIKINTISI ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi dışında benzer problem Rashica'da da yaşanabilir. Norwich City'den kiralanan oyuncu takımının geri çağırması durumunda takımdan ayrılmak durumunda kalabilir.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

BAŞKA İSİMLER DE VAR

Juan Mata, Mertens, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'in sözleşmeleri de 31 mayıs'ta sona eriyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği! Kalacak mı gidecek mi?

HUKUKÇULARIN GÖRÜŞÜ
takvim.com.tr'nin haberine göre; Hukukçular, FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarının benzer durumlarda özel kararlar alabildiğini ve sözleşmelerin lig bitimine kadar uzayabileceğini açıkladı. Süper Lig'in uzaması dahilinde de benzer bir karar alınabilir.

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