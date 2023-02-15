Galatasaray'da Icardi belirsizliği!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem tüm spor müsabakalarını etkiledi ve Süper Lig maçları dahil tüm ligler ertelendi. Takvim'in haberine göre; TFF, lig maçlarının mart ayının başında başlayacağını açıklayınca ligin haziran ayına uzama ihtimali belirdi.
SON MAÇLARI DERBİ OLABİLİR
Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı. Ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak ve karşılaşma ligin 37. haftasında NEF Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma olacak.
PANDEMİ SEZONU KORKUSU
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda 15 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da camia takımın bu serisinin sona ermesinden endişe ediyor. Sarı-kırmızılı takım 2019-2020 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra koronavirüs algını başlamış 2-2 sona eren Sivasspor karşılaşmasından sonra oynanan Beşiktaş derbisine seyirciler alınmamıştı. Galatasaray o maçla başlayarak ritmini kaybetmiş ve ligde üst üste 8 maçından galibiyet alamayarak şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.