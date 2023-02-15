Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

"VOLKAN DEMİREL'İ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Çobanoğlu, deprem felaketinde renk tanımadan yardımlara destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüplere teşekkür ederken, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iken milli sporcumuz olarak hizmet etmiş olan Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum." dedi.