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Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e teşekkür edilirken, genç çalıştırıcı diğer divan üyeleri tarafından alkışlandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:30
Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

Galatasaray'da şubat ayı divan kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

Sarı-kırmızılı kulübün divan üyesi Can Çobanoğlu, kürsüye çıkarak konuşma yaparken, yaşanan deprem felaketinde gerçekleştirdiği yardım ve destekle takdir toplayan Volkan Demirel ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

"VOLKAN DEMİREL'İ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Çobanoğlu, deprem felaketinde renk tanımadan yardımlara destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüplere teşekkür ederken, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iken milli sporcumuz olarak hizmet etmiş olan Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

Galatasaraylı üyeler, Volkan Demirel'in adı geçince destek alkışlarıyla konuşmayı kesti.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

"VOLKAN'IN YÜREĞİNDEKİ VATAN SEVGİSİ ÖNEMLİ"

Can Çobanoğlu, "Takımı hiç önemli değil. Yüreğindeki ay yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet sevgisi önemli. Volkan Demirel'e ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı

"GÖKHAN ZAN'I UNUTMUYORUZ"

"Formamızı giymiş Gökhan Zan'ı unutmuyoruz." diyen Çobanoğlu, "Gökhan Zan'a teşekkür ediyorum. Yardım çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım için bu kardeşlerimiz ön ayak oldular. Teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

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