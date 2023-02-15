Afet bölgesine gideceğiz

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında kulüp olarak deprem bölgelerine desteklerinin süreceğini açıkladı. Yüzyılın afetinin hemen ardından kendi Nef Vakfı aracılığıyla da yardım seferberliğine başlayan Timur, "Galatasaray Kulübü olarak futbolcularımız ile birlikte deprem bölgelerine gideceğiz" açıklamasında bulundu.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında kulüp olarak deprem bölgelerine desteklerinin süreceğini açıkladı. Yüzyılın afetinin hemen ardından kendi Nef Vakfı aracılığıyla da yardım seferberliğine başlayan Timur, "Galatasaray Kulübü olarak futbolcularımız ile birlikte deprem bölgelerine gideceğiz" açıklamasında bulundu.