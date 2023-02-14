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Yeniden doğmak için G.Saray’da

Galatasaray’ın yeni transferi Nicolo Zaniolo’nun annesi Francesca Costa, Roma’nın oğluna adil davranmadığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Yeniden doğmak için G.Saray’da

İtalyan Corriere dello Sport'a açıklamada bulunan Costa, "Oğlum deli ya da hain değil. Olmadığı biri gibi resmedildi. O da her insan gibi hatalar yaptı. Başkaları da yapıyor. Hepimiz yapıyoruz. Nicolo'ya karşı hiç adil davranmadı" diye konuştu. SARI-kırmızılı takıma transfer olmasıyla ilgili ise, "Galatasaray'ı seçtik çünkü Roma onu yarı yolda bıraktıktan sonra Nicolo'ya onu çok istediklerini hissettirdiler. Zaniolo, yeniden doğmak için Galatasaray'ı seçti. Roma taraftarlarına her zaman minnettar olacağız. Bizi çok eleştirdiler, ancak bu onların suçu değil. Kendilerine açıklanana inandılar" ifadesini kullandı.

İTALYA'YA GİTTİ

Yaşanan deprem faciasının ardından liglere ara verilirken, Galatasaray da oyuncularına izin verdi. Bu boşluktan yararlanan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, dün sabah ülkesine gitti. Depremzedelere 400 bin TL bağışlayan ve yardım çalışmalarında aktif rol alarak kalpleri kazanan Zaniolo, İtalya'da özel işlerini halledip, eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya'da çalışmalara başlayacak.

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