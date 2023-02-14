Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, İngiltere'de Chelsea formasını terleten 24 yaşındaki sağ kanat Christian Pulisic'i yakın takibe aldı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 18:41
TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Galatasaray'da transfer süreci devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Sarı-kırmızılı ekip savunma hattına Kaan Ayhan'ı takviye etti.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Cimbom, milli yıldızı 400 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Sözleşmede ise 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Cimbom transfere Nicolo Zaniolo ile devam etti.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

İtalyan ekibi Roma'ya 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, sonraki satıştan yüzde 20'lik pay verdi.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Aslan, hücum hattına bir isim daha eklemeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Sarı-kırmızılı ekip yıldız oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Bu sonuçla Galatasaray hedefini İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Galatasaray, Chelsea'nin yıldız ismi Christian Pulisic ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Avrupa'da transfer dönemi sona ermesine karşın Türkiye'de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bir süre daha açık kalacak.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Yaşadığı sakatlıktan sonra eski performansını yakalayamayan ABD'li yıldız, Premier Lig'de 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Ancak bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de kendisine yer buldu.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Chelsea bu sezon Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Joao Felix gibi isimleri kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Pulisic'in ise forma şansı iyice düştü.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

İngiliz devi sezon sonunda Red Bull Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna dahil edecek.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Bu yüzden ABD'li oyuncu forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Galatasaray'dan Christian Pulisic hamlesi

Pulisic, 64 milyon euro karşılığında Alman devi Borussia Dortmund'dan transfer olmuştu.

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