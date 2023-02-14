TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip savunma hattına Kaan Ayhan'ı monte etti.
Milli oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı.
Ancak sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu var.
Aslan sezon sonunda 2.8 milyon euro ödeyecek ve 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini alacak.
Galatasaray'ın bir diğer transferi ise Nicolo Zaniolo oldu.
Yıldız oyuncu, İtalya Serie A kulübü Roma'dan geldi.
Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Roma'ya gelecek satıştan yüzde 20'lik bir pay verdi.
Zaniolo 10 numara pozsiyonunda oynuyor.
Süper yıldızın kariyerinde 2 ağır sakatlık mevcut.
Deprem felaketinden etkilenen bölge için seferberlik ilan eden Galatasaray, ligden çekilme kararı alan kulüp takımlarını da ihmal etmedi.
Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ve Papy Djilobodji'nin yanı sıra Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe de listeye dahil edildi.
Eğer iki takım da kabul ederse 3 oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak ve böylece maliyetleri G.Saray tarafından karşılanacak.
Sam Adekugbe 28 yaşında...
Vancouver, Brighton, Göteborg, Valeranga ve Hatayspor formaları giydi.
Sol bekte oynayan Kanadalı futbolcu, kariyeri boyunca 205 maça çıktı, 1 gol atıp, 9 asistlik katkı yaptı.
Oyuncunun bonservis değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.