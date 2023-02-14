Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Son dakika spor haberi: Son olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Günay Güvenç ve Djilobodji'yi gündeminde tutan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, Hatayspor forması giyen Adekugbe'yi radarına aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Sarı-kırmızılı ekip savunma hattına Kaan Ayhan'ı monte etti.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Milli oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Ancak sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu var.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Cimbom Kaan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 400 bin euro kiralama bedeli ödedi.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Aslan sezon sonunda 2.8 milyon euro ödeyecek ve 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini alacak.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Roma'ya gelecek satıştan yüzde 20'lik bir pay verdi.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Zaniolo 10 numara pozsiyonunda oynuyor.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Süper yıldızın kariyerinde 2 ağır sakatlık mevcut.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Cimbom 3. transferini Hatayspor'dan yapacak.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Deprem felaketinden etkilenen bölge için seferberlik ilan eden Galatasaray, ligden çekilme kararı alan kulüp takımlarını da ihmal etmedi.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ve Papy Djilobodji'nin yanı sıra Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe de listeye dahil edildi.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Eğer iki takım da kabul ederse 3 oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak ve böylece maliyetleri G.Saray tarafından karşılanacak.

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Sam Adekugbe 28 yaşında...

TRANSFER HABERİ: Günay Güvenç ve Papy'den sonra Galatasaray'da son aday Adekugbe!

Vancouver, Brighton, Göteborg, Valeranga ve Hatayspor formaları giydi.

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