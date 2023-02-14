Haberler Galatasaray Kapılarını açtı

Kapılarını açtı

Sarı-kırmızılılar, kulübün ilk merkezi olma özelliğini taşıyan Hasnun Galip binasını depremzedelere tahsis etti. Yarından itibaren aileler ağırlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Kapılarını açtı

Kulüplerle uyum içerisinde depremzedeler için çalışmalar yapan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Hasnun Galip binasının depremzedelere açılacağını duyurdu. İstiklal Caddesi'nde yer alan ve sarı-kırmızılıların ilk kulüp binası olma özelliği taşıyan Hasnun Galip binası için açıklama yapan başkan Dursun Özbek, "Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanı için barınma problemi ortaya çıktı. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Süratle harekete geçtik. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Galatasaray başkan vekili Erden Timur deprem bölgesinde bir kez daha birlik görüntüsüne imza attı. Erden Timur, Beşiktaşlı taraftarların kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Galatasaray'ın eski yüzücüsü Berke Turgan, 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı açık artırma ile satılması amacıyla Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

DİĞER
Deprem felaketi sonrasında harekete geçti! Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, evlat edinecek...
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
Muslera'nın alternatifi belli oldu! Kiralık gelecek
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15