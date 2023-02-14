Kapılarını açtı

Kulüplerle uyum içerisinde depremzedeler için çalışmalar yapan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Hasnun Galip binasının depremzedelere açılacağını duyurdu. İstiklal Caddesi'nde yer alan ve sarı-kırmızılıların ilk kulüp binası olma özelliği taşıyan Hasnun Galip binası için açıklama yapan başkan Dursun Özbek, "Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanı için barınma problemi ortaya çıktı. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Süratle harekete geçtik. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Galatasaray başkan vekili Erden Timur deprem bölgesinde bir kez daha birlik görüntüsüne imza attı. Erden Timur, Beşiktaşlı taraftarların kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Galatasaray'ın eski yüzücüsü Berke Turgan, 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı açık artırma ile satılması amacıyla Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.