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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera'nın alternatifi belli oldu! Kiralık gelecek

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazandı. Bir süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda rota Gaziantep FK'ya çevrildi. Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'nın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç'i kiralamak için harekete geçildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
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