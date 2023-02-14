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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera'nın alternatifi belli oldu! Kiralık gelecek
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları hız kazandı. Bir süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılarda rota Gaziantep FK'ya çevrildi. Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'nın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç'i kiralamak için harekete geçildi. İşte detaylar...