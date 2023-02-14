Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un talimatı ile çalışmalarına devam ediyor.
Bu yüzden sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray, savunma hattına Kaan Ayhan'ı monte etti.
Kaan, sezon sonuna kadar kiralandı.
Ayrıca sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
İtalyan kulübüne ödenecek bonservis bedeli ise 2.8 milyon euro.
Galatasaray'ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu.
İtalyan yıldız kadroya Roma'dan katıldı.
Sarı-kırmızılılar bu transfer için Roma'ya 15 milyon euro ödedi.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Rus basınından derlediği habere göre Aslan, Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan için teklifte bulundu.
Moskova ekibi bu görüşmeyi kabul etse ancakl genç oyuncu Türkiye'de forma giymek istemediği için pazarlık masasına oturmadı.
19 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.
CHELSEA TEKLİF YAPTI!
İngiltere Premier Lig'in devlerinden Chelsea, genç oyuncu için 15 milyonluk teklif yaptı.
Ancak Dinamo Moskova teklifi kabul etmedi.
Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi.
Bonservis değeri ise 15 milyon euro olarak biliniyor.