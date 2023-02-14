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Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için girişimlerde bulundu. 19 yaşındaki futbolcuya teklif götüren Cimbom, beklemediği bir yanıt aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un talimatı ile çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Bu yüzden sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Cimbom Sassuolo'ya kiralama bedeli için 400 bin euro ödedi.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Ayrıca sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

İtalyan kulübüne ödenecek bonservis bedeli ise 2.8 milyon euro.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Galatasaray'ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

İtalyan yıldız kadroya Roma'dan katıldı.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Roma'ya 15 milyon euro ödedi.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Ayrıca Cimbom, İtalyan ekibine gelecek satıştan yüzde 20'lik bir pay verdi.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Rus basınından derlediği habere göre Aslan, Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan için teklifte bulundu.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Moskova ekibi bu görüşmeyi kabul etse ancakl genç oyuncu Türkiye'de forma giymek istemediği için pazarlık masasına oturmadı.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

19 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

CHELSEA TEKLİF YAPTI!

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Chelsea, genç oyuncu için 15 milyonluk teklif yaptı.

Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti

Ancak Dinamo Moskova teklifi kabul etmedi.

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