Haberler Galatasaray Buruk 6 hoca arasına giremedi

Buruk 6 hoca arasına giremedi

Süper Lig’de Okan Buruk fırtına gibi esiyor... Üst üste oynadığı 15 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Buruk 6 hoca arasına giremedi

Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğa koşuyor. Buna karşılık Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme yaptığı genç çalıştırıcı, 17 milyon TL'lik ücretiyle diğer hocalardan ayrışıyor. Ligde Jesus 60 milyon TL'lik ücretiyle en çok kazanan teknik adam olurken onu Şenol Güneş (40), Abdullah Avcı (25), Montella, Pirlo ve Emre Belözoğlu (20) takip ediyor. Buruk +1 yıllık opsiyonu kullanırsa gelecek sezon 20 milyon Euro kazanacak ve yine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'u çalıştıran isimlerin gerisinde kalacak.

DİĞER
Mustafa Aslan (Kâhtalı Mıçe) depremde 25 yakınını kaybetmişti! Deprem anını anlattı: Üzüntüm çok büyük!
90. saatte enkazdan çıkarıldı! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı! O soruya aldığı yanıt yürekleri paramparça etti
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
F.Bahçe için Greenwood iddiası! Kiralık gönderilirse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erden Timur görüşmüştü... İşte Di Maria zirvesinin detayları
Muslera'nın alternatifi belli oldu! Kiralık gelecek
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 Şubat?
14 Şubat'ta meydana gelen depremler!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 14 Şubat su kesintisi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 01:01
Real Sociedad deplasmanda kazandı! Real Sociedad deplasmanda kazandı! 00:59
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:57
Derbide kazanan Liverpool! Derbide kazanan Liverpool! 00:56
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:54
Inter'e Sampdoria engeli! Inter'e Sampdoria engeli! 00:52
Daha Eski
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:15
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:14
Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! Küçük Çağdaş Basel maçına davet edildi! 00:12
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 23:23
G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor G.Saray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor 23:15
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 23:15