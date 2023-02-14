Buruk 6 hoca arasına giremedi

Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğa koşuyor. Buna karşılık Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme yaptığı genç çalıştırıcı, 17 milyon TL'lik ücretiyle diğer hocalardan ayrışıyor. Ligde Jesus 60 milyon TL'lik ücretiyle en çok kazanan teknik adam olurken onu Şenol Güneş (40), Abdullah Avcı (25), Montella, Pirlo ve Emre Belözoğlu (20) takip ediyor. Buruk +1 yıllık opsiyonu kullanırsa gelecek sezon 20 milyon Euro kazanacak ve yine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'u çalıştıran isimlerin gerisinde kalacak.