Haberler Galatasaray Zaniolo: Fark yaratabilirsiniz

Zaniolo: Fark yaratabilirsiniz

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremzedeler için çalışmaya devam ediyor. İtalyan futbolcu sosyal medya hesabından ülkesi için yaptığı paylaşımda, "10 Euro sizin için sadece basit bir yemek için yeterli olabilirken, Türkiye'de büyük fark yaratabilir. Şu anda 10 Euro yaklaşık 200 Türk Lirası ediyor. Sadece 10 Euro ile şunları sağlayabilirsiniz" dedi. Ayrıca 10 Euro'ya alınacakların listesi olan bir görsel paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Zaniolo: Fark yaratabilirsiniz
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremzedeler için çalışmaya devam ediyor. İtalyan futbolcu sosyal medya hesabından ülkesi için yaptığı paylaşımda, "10 Euro sizin için sadece basit bir yemek için yeterli olabilirken, Türkiye'de büyük fark yaratabilir. Şu anda 10 Euro yaklaşık 200 Türk Lirası ediyor. Sadece 10 Euro ile şunları sağlayabilirsiniz" dedi. Ayrıca 10 Euro'ya alınacakların listesi olan bir görsel paylaştı.
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