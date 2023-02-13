TFF'nin aldığı karar gereği; Hatayspor ve Gaziantep FK'nın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Deprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmen 3-0 mağlup sayılacak. Ligin ilk 2 sırasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, ligden çekilen iki takımla, ilk yarıda yaptıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı.
TFF'ninaldığı karar gereği; Hatayspor ve Gaziantep FK'nın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Deprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmen 3-0 mağlup sayılacak. Ligin ilk 2 sırasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, ligden çekilen iki takımla, ilk yarıda yaptıkları karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı.