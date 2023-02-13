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Sezon Fenerbahçe maçıyla bitecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Bu nedenle, sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor- Galatasaray ve Fenerbahçe- Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacağı için iki ezeli rakibin ligdeki son maçları 37. haftadaki derbi olacak. Şu an Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Sezon Fenerbahçe maçıyla bitecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Bu nedenle, sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor- Galatasaray ve Fenerbahçe- Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacağı için iki ezeli rakibin ligdeki son maçları 37. haftadaki derbi olacak. Şu an Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.
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