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İlk maç Adana Demirspor'la

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, herhangi bir değişiklik olmazsa verilen aranın ardından ilk maçını Adana Demirspor ile yapacak. Sarı-kırmızılı ekip normalde 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacaktı. Deprem felaketini en yakından yaşayan kırmızısiyahlı ekip ligden çekilirken Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynayacağı maçlar da TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
İlk maç Adana Demirspor'la
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, herhangi bir değişiklik olmazsa verilen aranın ardından ilk maçını Adana Demirspor ile yapacak. Sarı-kırmızılı ekip normalde 13 Şubat'ta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacaktı. Deprem felaketini en yakından yaşayan kırmızısiyahlı ekip ligden çekilirken Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Konyaspor ile oynayacağı maçlar da TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
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