Haris: Riske giremezdim

Celta Vigo'ya transfer olan Haris Seferovic, Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsviçreli golcü, "Galatasaray'da oynamıyordum. Bu yüzden orada kalıp böyle devam etme riskini almak istemedim" dedi. İsviçreli oyuncu ayrıca "Hangi takımda olduğum o kadar da önemli değil. Benim için önemli olan tek şey sahada olmam. Sonunda, aileme danıştıktan sonra 4 veya 5 ay oynamanın ve ardından yazı getirmenin önemli olduğuna karar verdim" diye konuştu. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini de sözlerine ekledi.
Celta Vigo'ya transfer olan Haris Seferovic, Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsviçreli golcü, "Galatasaray'da oynamıyordum. Bu yüzden orada kalıp böyle devam etme riskini almak istemedim" dedi. İsviçreli oyuncu ayrıca "Hangi takımda olduğum o kadar da önemli değil. Benim için önemli olan tek şey sahada olmam. Sonunda, aileme danıştıktan sonra 4 veya 5 ay oynamanın ve ardından yazı getirmenin önemli olduğuna karar verdim" diye konuştu. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini de sözlerine ekledi.