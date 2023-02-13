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Gomis: Ege için gereken yapılacak

Bafetimbi Gomis, Hatay'da enkaz altından çıkarılan minik hayranı Ege'ye mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından minik hayranının fotoğrafını paylaşan Fransız futbolcu, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Ama görüşeceğiz inşallah. Artık babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Gomis: Ege için gereken yapılacak
Bafetimbi Gomis, Hatay'da enkaz altından çıkarılan minik hayranı Ege'ye mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından minik hayranının fotoğrafını paylaşan Fransız futbolcu, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Ama görüşeceğiz inşallah. Artık babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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