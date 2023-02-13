Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Hatayspor, ligden çekilme kararı almıştı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Hatayspor, ligden çekilme kararı almıştı.
TFF de Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK oyuncularına transfer olma kolaylığı sağlamıştı.
4 büyükler, bu takımlardan alabilecekleri oyuncular için harekete geçti.
Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim ise Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç oldu.
Deneyimli file bekçisinin sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
Ayrıca Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe de takıma katılacak. Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak.
Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray yönetimi tarafından karşılanmış olacak.
Diğer Süper Lig takımlarının da benzer bir harekette bulunması bekleniyor.