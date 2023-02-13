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Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası bu afetten en çok etkilenen Süper Lig ekipleri Hatayspor ile Gaziantep FK ligden çekilmişti. TFF ise bu kulüplere mali yönden kolaylık sağlamak için oyuncularına transfer kapısı açtı. Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe ile Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:39
Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Hatayspor, ligden çekilme kararı almıştı.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

TFF de Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK oyuncularına transfer olma kolaylığı sağlamıştı.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

4 büyükler, bu takımlardan alabilecekleri oyuncular için harekete geçti.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim ise Gaziantep FK'nin kalecisi Günay Güvenç oldu.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Deneyimli file bekçisinin sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Ayrıca Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe de takıma katılacak. Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray yönetimi tarafından karşılanmış olacak.

Galatasaray Günay Güvenç ile Sam Adekugbe'yi istiyor!

Diğer Süper Lig takımlarının da benzer bir harekette bulunması bekleniyor.

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