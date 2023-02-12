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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarların adeta gönlünde taht kuran Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. PSG'den yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir hamle gelmek üzere. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Mauro Icardi attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken bu performansı Fransa'da da yakından takip ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Özellikle de Paris Saint-Germain'i tarafından...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Fransız basını, Icardi için, "12 lig maçında 9 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da gol atabilen ilk Galatasaraylı oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Galatasaray'ın Türkiye Süper Ligi'ndeki en büyük kahramanları arasında yer alıyor" diye yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

MAAŞI DA YÜKSEK

Bu performansın ardından Icardi'nin yeniden PSG'nin gündemine girdiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Fransız kulübü, 30 Haziran 2024'e kadar bonservisine sahibi olduğu yıldız oyuncuyu, alternatifler arasına aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Galatasaray Icardi'yi takımda tutmak isterken yüksek maaşı gibi artık PSG de ciddi bir engel olarak karşısında duruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Galatasaray, Icardi'nin maaşının sadece 750 bin euro'sunu öderken, kalan 6 milyon euro'yu PSG karşılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Bu sezon Süper Lig'de en fazla iç saha golü atan Galatasaray oyuncusu olan Mauro Icardi 6 gol buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Bu gollerle takımına 9 puan kazandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

MAURO ICARDI'NİN KARİYERİ

Galatasaray'da gösterdiği performansla Arjantinli yıldız oyuncu Icardi'nin kariyeri de taraftarlar tarafından merak konusu haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Icardi futbola Barcelona altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Ardından İtalyan ekibi Sampdoria'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Sampdoria'dan ise 2013 yazında Inter'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Inter'de gösterdiği başarılı performansla Fransa'nın önde gelen ekiplerinden PSG'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

PSG'nin ardından ise yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarka geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Arjantinli golcü yeni sezonda katıldığı Galatasaray'da attığı gollerle kısa süre içerisinde taraftarların sevgilisi haline geldi.

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