GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Mauro Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...

Mauro Icardi attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken bu performansı Fransa'da da yakından takip ediliyor.
Özellikle de Paris Saint-Germain'i tarafından...
Fransız basını, Icardi için, "12 lig maçında 9 gol kaydetti.
Mauro Icardi attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken bu performansı Fransa'da da yakından takip ediliyor.
Özellikle de Paris Saint-Germain'i tarafından...
Fransız basını, Icardi için, "12 lig maçında 9 gol kaydetti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da gol atabilen ilk Galatasaraylı oldu.
Galatasaray'ın Türkiye Süper Ligi'ndeki en büyük kahramanları arasında yer alıyor" diye yazdı.
MAAŞI DA YÜKSEK
Bu performansın ardından Icardi'nin yeniden PSG'nin gündemine girdiği ifade edildi.
Fransız kulübü, 30 Haziran 2024'e kadar bonservisine sahibi olduğu yıldız oyuncuyu, alternatifler arasına aldı.
Galatasaray Icardi'yi takımda tutmak isterken yüksek maaşı gibi artık PSG de ciddi bir engel olarak karşısında duruyor.
Galatasaray, Icardi'nin maaşının sadece 750 bin euro'sunu öderken, kalan 6 milyon euro'yu PSG karşılıyor.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla iç saha golü atan Galatasaray oyuncusu olan Mauro Icardi 6 gol buldu.
Bu gollerle takımına 9 puan kazandırdı.
MAURO ICARDI'NİN KARİYERİ
Galatasaray'da gösterdiği performansla Arjantinli yıldız oyuncu Icardi'nin kariyeri de taraftarlar tarafından merak konusu haline geldi.
Icardi futbola Barcelona altyapısında başladı.
Ardından İtalyan ekibi Sampdoria'nın yolunu tuttu.
Sampdoria'dan ise 2013 yazında Inter'e transfer oldu.
Inter'de gösterdiği başarılı performansla Fransa'nın önde gelen ekiplerinden PSG'nin yolunu tuttu.
PSG'nin ardından ise yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarka geldi.
Arjantinli golcü yeni sezonda katıldığı Galatasaray'da attığı gollerle kısa süre içerisinde taraftarların sevgilisi haline geldi.
Bu anlamda yıldız ismin geleceği de merak konusu oldu.
Icardi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.