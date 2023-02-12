Güç katacak

Galatasaray'ın başarılı ismi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı ekibin büyük ses getiren yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu İtalyan basınına değerlendirdi. Sergio yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a geleceğini öğrendiğimde hem onun adına hem de takım adına çok mutlu oldum. Burada oynayarak kendini yeniden en iyi seviyeye çıkaracaktır. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanabilir ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde harika bir macera yaşayabiliriz" dedi. Nicolo Zaniolo'dan övgüyle bahseden Sergio şöyle devam etti:

AVRUPA'DA MEYDAN OKUYACAĞIZ

"İşler istediğimiz gibi gitmediğinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mükemmel bir profesyonel olarak tanıştığım Nico söz konusu olduğunda onun genç yaşının hafife alındığını düşünüyorum. Henüz olgunlaşma döneminde ama çok büyük bir potansiyele sahip. Bunu İstanbul'da göstereceğinden eminim." Galatasaray'ın ciddi yatırımlar yaptığını da kaydeden Oliveira, "Galatasaray, İcardi ve Mertens'te gördüğünüz gibi Türkiye'de ve Avrupa sahnesinde büyük takımlara meydan okumak için büyük yatırım yapıyor" diye konuştu.

GÜZEL BİR DENEYİMDİ

Sarı-kırmızılı takımın başarılı ismi Sergio Oliveira, Roma'da forma giydiği dönemle ilgili olarak, "Roma'da 6 ay geçirmek benim için mükemmel bir deneyimdi. Ne yazık ki fazla kalamadım. Gelecek yaz bir dostluk maçında Roma ile tekrar karşılaşacağım için mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

MOURINHO 1 NUMARA

Roma'yı çalıştıran Mourinho'yla ilgili de açıklamalarda bulunan Sergio Oliveira, "Benim için o bir numara... Hiç böyle bir teknik adam görmemiştim. Benimle aynı zihniyete sahip. Her zaman kazanmak ister ve söylemek istediği şeyi direk yüzüne söyler. Futbolda estetik değil, sonuçlar önemlidir. O da sonuca bir şekilde gidiyor" ifadelerini kullandı.