Haberler Galatasaray Güç katacak

Güç katacak

Galatasaray’ın ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden Portekizli oyuncu, “Zaniolo çok büyük bir potansiyele sahip. Birlikte harika bir macera yaşayabiliriz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Güç katacak

Galatasaray'ın başarılı ismi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı ekibin büyük ses getiren yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu İtalyan basınına değerlendirdi. Sergio yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a geleceğini öğrendiğimde hem onun adına hem de takım adına çok mutlu oldum. Burada oynayarak kendini yeniden en iyi seviyeye çıkaracaktır. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanabilir ve belki de Şampiyonlar Ligi'nde harika bir macera yaşayabiliriz" dedi. Nicolo Zaniolo'dan övgüyle bahseden Sergio şöyle devam etti:

AVRUPA'DA MEYDAN OKUYACAĞIZ

"İşler istediğimiz gibi gitmediğinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mükemmel bir profesyonel olarak tanıştığım Nico söz konusu olduğunda onun genç yaşının hafife alındığını düşünüyorum. Henüz olgunlaşma döneminde ama çok büyük bir potansiyele sahip. Bunu İstanbul'da göstereceğinden eminim." Galatasaray'ın ciddi yatırımlar yaptığını da kaydeden Oliveira, "Galatasaray, İcardi ve Mertens'te gördüğünüz gibi Türkiye'de ve Avrupa sahnesinde büyük takımlara meydan okumak için büyük yatırım yapıyor" diye konuştu.

GÜZEL BİR DENEYİMDİ

Sarı-kırmızılı takımın başarılı ismi Sergio Oliveira, Roma'da forma giydiği dönemle ilgili olarak, "Roma'da 6 ay geçirmek benim için mükemmel bir deneyimdi. Ne yazık ki fazla kalamadım. Gelecek yaz bir dostluk maçında Roma ile tekrar karşılaşacağım için mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

MOURINHO 1 NUMARA

Roma'yı çalıştıran Mourinho'yla ilgili de açıklamalarda bulunan Sergio Oliveira, "Benim için o bir numara... Hiç böyle bir teknik adam görmemiştim. Benimle aynı zihniyete sahip. Her zaman kazanmak ister ve söylemek istediği şeyi direk yüzüne söyler. Futbolda estetik değil, sonuçlar önemlidir. O da sonuca bir şekilde gidiyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika deprem haberleri: Gökhan Töre ve eşi Buket Töre çiftinden anlamlı girişim! Depremzede çocuklar için harekete geçtiler…
Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek: 140 saat sonra kurtarıldı
Avrupa kulüpleri sessiz kalmadı!
Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...
Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Şubat)
Can kaybı: 24 bin 167
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 5. kez şampiyon Real Madrid 5. kez şampiyon 01:57
Marsilya 3 puanı 2 golle aldı Marsilya 3 puanı 2 golle aldı 01:49
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:05
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:04
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 01:00
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 00:59
Daha Eski
Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... 00:40
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 00:40
Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... 00:40
TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti 00:40
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 00:40
"Futbol umurumuzda bile değil" "Futbol umurumuzda bile değil" 00:40