Derbi son hafta

TFF'nin Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilme kararına onay vermesiyle ligin son maçı da belli oldu: Galatasaray - Fenerbahçe. Sarı-kımızılı ekibin son maçı Hatay ile, sarı-lacivertlilerin ise G.Antep'e karşı olması sebebi ile. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sezonun son haftasında Nef Stadı'nda oynanacak.
TFF'nin Hatay ve G.Antep'in ligden çekilme kararına onay vermesiyle ligin son maçı da belli oldu: G.Saray-F.Bahçe. Sarı-kımızılı ekibin son maçı Hatay ile, sarı-lacivertlilerin ise G.Antep'e karşı olması sebebi ile. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sezonun son haftasında Nef Stadı'nda oynanacak.