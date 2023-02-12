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Derbi son hafta

TFF'nin Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilme kararına onay vermesiyle ligin son maçı da belli oldu: Galatasaray - Fenerbahçe. Sarı-kımızılı ekibin son maçı Hatay ile, sarı-lacivertlilerin ise G.Antep'e karşı olması sebebi ile. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sezonun son haftasında Nef Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Derbi son hafta
TFF'nin Hatay ve G.Antep'in ligden çekilme kararına onay vermesiyle ligin son maçı da belli oldu: G.Saray-F.Bahçe. Sarı-kımızılı ekibin son maçı Hatay ile, sarı-lacivertlilerin ise G.Antep'e karşı olması sebebi ile. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sezonun son haftasında Nef Stadı'nda oynanacak.
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