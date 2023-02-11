Terim aradı

Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan depremden sağ çıkamamıştı. Fatih Terim de Muhammed'i unutmadı. 17 yaşındaki gencin ailesini arayarak başsağlığı mesajını iletti. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca depremden zarar gören vatandaşlarımız için yardımda da bulundu.
Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan depremden sağ çıkamamıştı. Fatih Terim de Muhammed'i unutmadı. 17 yaşındaki gencin ailesini arayarak başsağlığı mesajını iletti. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca depremden zarar gören vatandaşlarımız için yardımda da bulundu.